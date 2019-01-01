Милонов: Школа отнимает заслуженный отдых у учеников

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Рабы школьной шестидневки: Новый референдум по реформе образования».

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в начале пресс-конференции НСН раскритиковал шестидневку в школе.

«Давно идет дискуссия на эту тему. На сегодняшний день мы практически повсеместно имеем 6-дневную неделю, а это значит, что ребенок растет без семьи. У него нет времени на отдых. Суток на восстановление сил недостаточно. Зарплата учителей зависит почему-то от проведенных часов. Им необходимо работать шесть дней, чтобы заработать хоть что-то себе. А дети не отдыхают, они не могут никуда поехать, родители не могут никуда поехать. Я убежден, что должна быть 5-дневная неделя в школе. В субботу можно проводить необязательные занятия, факультативы», - заявил он.

Ранее Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели для школьников.

