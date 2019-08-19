19.08.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рабочая четырёхдневка: Прибавится ли в России выходных дней?»

В России активно обсуждается идея четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества рабочих часов. Экспертное сообщество при этом разделилось на два лагеря: одни считают инициативу популистской и предрекают России рост числа людей с ожирением и невротическими расстройствами, а вот в Минздраве и Госдуме к предложению отнеслись положительно. Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, когда в России стоит ожидать четырёхдневной рабочей недели и о последствиях, к которым может привести эта инициатива.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников;

Директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович;

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов;

Приглашён:

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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