Союз профсоюзов готовит проект о почасовой оплате труда

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Рабочая четырёхдневка: Прибавится ли в России выходных дней?»

В России активно обсуждается идея четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества рабочих часов. Экспертное сообщество при этом разделилось на два лагеря: одни считают инициативу популистской и предрекают России рост числа людей с ожирением и невротическими расстройствами, а вот в Минздраве и Госдуме к предложению отнеслись положительно. Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с НСН заявил, что союз на данный момент готовит пакет документов, регламентирующих почасовую оплату труда.

«Что касается почасовой оплаты, то этот вопрос спорный. Моя позиция такова, что действительно надо уходить с минимального размера оплаты труда. Наверное, было бы правильно, переходить на минимальную именно почасовую оплату труда. Говорить о каком-то аккорде, я бы, наверное, не стал. Союз профсоюзов России уже готовит некий пакет документов, связанных именно с такой инициативой», - сообщил он.

Ранее в эфире НСН журналист, специалист по робототехнике Эдуард Пройдаков заявил, что в России, с учётом сильного отставания в роботизации, говорить о сокращении рабочей недели можно будет не раньше, чем через десять лет.



