Союз профсоюзов предложил сократить количество рабочих часов, а не дней

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Рабочая четырёхдневка: Прибавится ли в России выходных дней?»

В России активно обсуждается идея четырёхдневной рабочей недели с сохранением общего количества рабочих часов. Экспертное сообщество при этом разделилось на два лагеря: одни считают инициативу популистской и предрекают России рост числа людей с ожирением и невротическими расстройствами, а вот в Минздраве и Госдуме к предложению отнеслись положительно. Эксперты Минздрава также предложили предварительно поставить эксперимент в небольшом населённом пункте, прежде чем, вводить четырёхдневку по всей стране. Кроме того, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в связи с технологическим прогрессом возможность перехода не только российской, но и всей мировой экономики на четырёхдневную рабочую неделю.

Генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов в беседе с НСН заявил, что в России стоит задуматься не об уменьшении рабочих дней, а о сокращении рабочих часов.

«Я полагаю, эта инициатива, на самом деле, утопичная. Надо говорить опять-таки не о количестве рабочих дней, а о количестве рабочих часов в неделю. Тогда можно разговаривать о снижении бремени и нагрузки с работников . правильно медики говорят, это износ организма, преждевременное старение и смерть в конечном итоге. И потом непонятно, каким образом это можно будет сопоставить с ситуацией увеличения пенсионного возраста. То есть мы там получили огромную массу людей безработных, если и тут мы сократим, то куда мы людей девать будем? Где они будут работать у нас?», - заявил он.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская посоветовала ФНПР заниматься защитой прав трудящихся, а не популистскими преждевременными предложениями.



