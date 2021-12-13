14.12.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «QR коды и цифровизация? Итоги года транспортной отрасли 2021»

Самой обсуждаемой новостью в транспортной индустрии на сегодняшний день является снятие в Госдуме с рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Его решили отправить на доработку. В это время Москве тестируют инновационный сервис «МультиТранспорт», который, как пишут в СМИ, станет одним из самых крупных в мире и позволит каждому человеку с учетом собственных потребностей выстраивать сложные мультимодальные поездки на различных видах транспорта, в том числе такси, по принципу «в одно окно». Также Госдумой был принят в I чтении законодательный проект, согласно которому в такси нельзя работать ранее осужденным за тяжкие преступления.

В ходе пресс-конференции участники подведут итоги 2021 года и обсудят:

Как сегодня развивается транспортная отрасль?

Как пандемия сказалась на транспортной отрасли?

Насколько сократился пассажиропоток?

Планируется ли повышение стоимости билетов?

Как происходит внедрение цифровизации в транспортную отрасль?

Какой вид транспорта «просел» в этом году больше всего?

Каковы ожидание на предстоящий год?

Участники пресс-конференции:

Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков;

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



