14.12.2021 состоится пресс-конференция, посвященная итогам транспортной отрасли 2021 года
14.12.2021 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «QR коды и цифровизация? Итоги года транспортной отрасли 2021»
Самой обсуждаемой новостью в транспортной индустрии на сегодняшний день является снятие в Госдуме с рассмотрения законопроекта о QR-кодах. Его решили отправить на доработку. В это время Москве тестируют инновационный сервис «МультиТранспорт», который, как пишут в СМИ, станет одним из самых крупных в мире и позволит каждому человеку с учетом собственных потребностей выстраивать сложные мультимодальные поездки на различных видах транспорта, в том числе такси, по принципу «в одно окно». Также Госдумой был принят в I чтении законодательный проект, согласно которому в такси нельзя работать ранее осужденным за тяжкие преступления.
В ходе пресс-конференции участники подведут итоги 2021 года и обсудят:
- Как сегодня развивается транспортная отрасль?
- Как пандемия сказалась на транспортной отрасли?
- Насколько сократился пассажиропоток?
- Планируется ли повышение стоимости билетов?
- Как происходит внедрение цифровизации в транспортную отрасль?
- Какой вид транспорта «просел» в этом году больше всего?
- Каковы ожидание на предстоящий год?
Участники пресс-конференции:
- Член общественного совета Минтранса России Андрей Попков;
- Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8