10.12.2021 состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной
10.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «QR-коды для детей. Скоро в России?».
В России официально зарегистрирована первая вакцина против коронавирусной инфекции для детей. По заявлению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря, а вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца, что означает возможное появление специальных qr-кодов для детей.
В ходе брифинга планируется обсуждение следующих вопросов:
- Какая реакция у родителей на вакцинацию подростков и детей?
- Где будет осуществляться детская вакцинация?
- Вакцинация для детей однокомпанентная или двухкомпанентная?
- Будут ли единые правила для всей России или каждый регион сам устанавливает свои правила?
- Планируется ли регистрация новых вакцин?
- Какие документы на вакцинацию подростков и детей будут выдаваться?
- Дети и подростки с медотводом смогут посещать учебные заведения?
- Будет ли вакцинация добровольной или ее введут на обязательной основе?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8