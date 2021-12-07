10.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «QR-коды для детей. Скоро в России?».

В России официально зарегистрирована первая вакцина против коронавирусной инфекции для детей. По заявлению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря, а вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца, что означает возможное появление специальных qr-кодов для детей.

В ходе брифинга планируется обсуждение следующих вопросов:

Какая реакция у родителей на вакцинацию подростков и детей?

Где будет осуществляться детская вакцинация?

Вакцинация для детей однокомпанентная или двухкомпанентная?

Будут ли единые правила для всей России или каждый регион сам устанавливает свои правила?

Планируется ли регистрация новых вакцин?

Какие документы на вакцинацию подростков и детей будут выдаваться?

Дети и подростки с медотводом смогут посещать учебные заведения?

Будет ли вакцинация добровольной или ее введут на обязательной основе?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



