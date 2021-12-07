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QR-коды для детей. Скоро в России?».

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Начало конференции

12:00

10 декабря 2021

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (916) 107 77 34

10.12.2021 состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной

10.12.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «QR-коды для детей. Скоро в России?».

В России официально зарегистрирована первая вакцина против коронавирусной инфекции для детей. По заявлению директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря, а вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца, что означает возможное появление специальных qr-кодов для детей.

В ходе брифинга планируется обсуждение следующих вопросов:

  • Какая реакция у родителей на вакцинацию подростков и детей?
  • Где будет осуществляться детская вакцинация?
  • Вакцинация для детей однокомпанентная или двухкомпанентная?
  • Будут ли единые правила для всей России или каждый регион сам устанавливает свои правила?
  • Планируется ли регистрация новых вакцин?
  • Какие документы на вакцинацию подростков и детей будут выдаваться?
  • Дети и подростки с медотводом смогут посещать учебные заведения?
  • Будет ли вакцинация добровольной или ее введут на обязательной основе?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПодросткиВакцинация
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