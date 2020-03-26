30.03.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Пшеница дороже нефти: Как скажутся на экономике рекордные цены на зерно и топливо?»

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online (аккредитация не ведется). У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

Стремительное падение цен на нефть и сильно возросший спрос на запасы зерновых привёл к тому, что всего за четыре дня в России закупочная цена пшеницу обогнала нефтяные котировки, достигнув отметки в 13,3 тысячи рублей за тонну, против 12,9 тысяч за отечественную нефть марки Urals. Эксперты связывают подобные изменения с пандемией, которая повлияла на сокращение спроса на нефть и попытки многих стран запастись зерновыми на период карантина. Многие страны в том числе вводят и запрет на продовольственный экспорт. Например, в Киргизии уже запретили поставлять за рубеж муку, пшеницу, макароны и рис. Сегодня многие надеются, что экспорт зерновых культур сможет восполнить потери российской экономики от падения цен на нефть, однако по данным за 2019 год агропромышленники заработали на внешних рынках всего 25 млрд долларов, в то время как нефтяники – 121 млрд.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, как взаимосвязаны цены на нефть и зерно, а также что ждёт российскую экономику в связи рекордными ценами на них.

Участники пресс-конференции: