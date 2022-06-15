17.06.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Процент не по карману. Россияне перестали брать ипотеку?»

По сообщениям СМИ, Сбербанк ожидает падения выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. В мае текущего года российские банки выдали чуть более 31 тысячи жилищных кредитов. Этот показатель оказался минимальным с февраля 2017 года. В общей сложности банки выдали ипотеку на сумму в 120 миллиардов рублей, пишут СМИ. В сравнении с апрелем 2022 года выдача ипотеки сократилась на 36,7 %. Число подписанных договоров на ипотеку оказалось самым низким за последние восемь лет. Подобная динамика прослеживается уже на протяжении двух месяцев. За год к маю 2022-го объем выдач снизился на 72,9%. По словам экспертов, подобной ситуации не было даже во время пандемии коронавируса.





В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова ситуация на рынке ипотечного кредитования сегодня?

Как скажется снижение ставки на продаже недвижимости?

Готовы ли летом граждане инвестировать в недвижимость?

Упадет ли цена на "вторичку"?

Какова ситуация на рынке новостроек?

Какие прогнозы дают эксперты про рынок ипотеки?





Участники пресс-конференции:

Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев ;

; Эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская.





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

