1.08.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Призрак Есенина»: О чем пытается рассказать душа поэта?



Очень странные дела творятся в Есенин-центре в филиале Московского государственного музея Сергея Есенина. С недавних пор там стали замечать расплывчатую фигуру таинственного незнакомца. Сотрудники музея уверены, что это привидение. Ранее в мемориальном здании музея, где был официально прописан и жил долгие годы знаменитый поэт, происходили не поддающиеся объяснению события, о которых сотрудники музея предпочитали не говорить.

Впервые сенсационное видео из Есенин-центра будет продемонстрировано на пресс-конференции. Действительно ли это дух Сергея Есенина? Почему душа поэта не может найти покой и что он хочет нам сказать? Ответы на эти и многие другие вопросы попытаются найти участники пресс-конференции:



директор Московского государственного музея Сергея Есенина Светлана Шетракова;

сотрудник охраны Московского государственного музея Сергея Есенина Ольга Королева;

заведующая экспозиционно-выставочным отделом Александра Шетракова;

специалист по паранормальным явлениям, экстрасенс Михаил Миллер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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