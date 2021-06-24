25.06.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Прививка для гурманов. Переживёт ли ресторанный бизнес антиковидные меры?

Уже с понедельника 28 июня вступает в силу указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому столичные заведения общественного питания смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса. Кроме того, документ разрешает ресторанам, барам и кафе обслуживать граждан, которые уже переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, который действителен в течение трёх дней. Многие участники ресторанного бизнеса бьют тревогу, опасаясь огромных убытков и вынужденных массовых увольнений, заявляя, что это решение равносильно закрытию. Аналогичные меры были предприняты в ряде других регионов и в каждом из них за последние сутки выстроились огромные очереди за прививкой. При этом пока что доля вакцинированных людей в России составляет около 15%.

Насколько велик ожидаемый индустрией общественного питания ущерб?

Что изменится в работе заведений общественного питания?

Будут ли сокращения?

Будут ли участники бизнеса просить помощи у государства?

Будут ли меняться форматы работы заведений или закрываться отдельные места?

Сколько выдержит бизнес в таком режиме?

Участники пресс-конференции:

Вице-президент гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников;

Основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров;

Член Общественной палаты РФ, президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

