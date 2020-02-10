10.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приток мозгов: Заменят ли иностранцы россиян на рынке труда?»

В Совете Федерации был одобрен закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме, работать без специального разрешения наравне с гражданами России. По мнению сенаторов, это решение приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны. При этом рынок труда в России снижает мощность – по итогам 2019 года спрос работодателей на рабочую силу снизился, и увеличения безработицы позволили избежать лишь демографические причины, а именно снижение числа россиян в трудоспособном возрасте. В то же время уже с октября этого года, согласно указу Президента РФ, иностранным специалистам для получения российского гражданства придётся проработать всего год вместо трёх.

Опасаться ли Россиянам конкуренции с иностранными специалистами на российском рынке труда?

Соотношение квалификации иностранных и российских специалистов?

В каких сферах планируется использовать иностранную рабочую силу?

Сколько иностранных специалистов и студентов планируется привлечь для работы в России?

Как приток квалифицированной иностранной рабочей силы повлияет на социально-экономическую ситуацию в стране?

Популярно ли среди иностранных студентов российское образование?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов ;

; Депутат Государственной думы, куратор Экспертного совета по международному сотрудничеству в сферах образования и науки при комитете Госдумы по образованию и науке Алексей Загребин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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