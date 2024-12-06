Премьера фильма «Новогоднее чудо»

09.10.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Новогоднее чудо».



Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Оксана Сташенко, на счету которой 114 ролей в кино, дебютирует в роли режиссера полнометражного фильма «Новогоднее чудо». Все знают её по роли криминалиста Жанетты Петровны в детективном сериале «Возвращение Мухтара», а также по фильмам «Зимний роман», «ДМБ», «Даун Хаус», «Бумер». А недавно Оксана Сташенко стала ещё и режиссёром, сняв две короткометражки — «Тоша-мамонтоша» и «Вовка».



Оксана Сташенко с актерами фильма впервые расскажет на площадке пресс-центра НСН, как проходили съемки, на сколько сегодня востребовано российское кино, а также о том, что хочет сегодня видеть зритель в кино.



Участники пресс-конференции:



Эммануил Гедеонович Виторган , народный артист России. Исполнитель роли Деда Мороза.

, народный артист России. Исполнитель роли Деда Мороза. Юрий Николаевич Чернов , народный артист России. Исполнитель Деда Юры.

, народный артист России. Исполнитель Деда Юры. Сташенко Оксана, заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма;

заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма; Сорочкин Сергей Борисович, руководитель дистрибьюции "СБ фильм".



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

