Премьера фильма «Новогоднее чудо»

09.10.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Новогоднее чудо».
Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Оксана Сташенко, на счету которой 114 ролей в кино, дебютирует в роли режиссера полнометражного фильма «Новогоднее чудо». Все знают её по роли криминалиста Жанетты Петровны в детективном сериале «Возвращение Мухтара», а также по фильмам «Зимний роман», «ДМБ», «Даун Хаус», «Бумер». А недавно Оксана Сташенко стала ещё и режиссёром, сняв две короткометражки — «Тоша-мамонтоша» и «Вовка».
Оксана Сташенко с актерами фильма впервые расскажет на площадке пресс-центра НСН, как проходили съемки, на сколько сегодня востребовано российское кино, а также о том, что хочет сегодня видеть зритель в кино.
Участники пресс-конференции:
- Эммануил Гедеонович Виторган, народный артист России. Исполнитель роли Деда Мороза.
- Юрий Николаевич Чернов, народный артист России. Исполнитель Деда Юры.
- Сташенко Оксана, заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма;
- Сорочкин Сергей Борисович, руководитель дистрибьюции "СБ фильм".
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8