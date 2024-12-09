«Две дочки!»: Виторган рассказал, как стал волшебником не только в кино

Народный артист России, исполнитель роли Деда Мороза в фильме «Новогоднее чудо» Эммануил Виторган в пресс-центре НСН рассказал, считает ли он себя волшебником в жизни.

«Конечно, я волшебник и в жизни, у меня две дочки шести и пяти лет, в 89 лет! Волшебство же. Я – волшебник, потому что получил ту профессию, о которой мечтал, родителей, которые у меня, друзей, знакомых, случайных людей… Все это в копилку к себе. Никакого преувеличения по своему поводу я не признаю, я нормальный человек, поступал как все, старался что-то получить, мне это удалось. Если понимаю, что я не прав, лучше извиниться! Надо быть нормальным человеком, выпивать и закусывать», - пошутил он.

Ранее народный артист России, исполнитель роли деда Юры в фильме «Новогоднее чудо» Юрий Чернов в пресс-центре НСН признался, что и не мечтал получить предложение от Оксаны Сташенко.

