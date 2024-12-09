«Никакого страха!»: Оксана Сташенко о своей первой режиссерской работе
Оксана Сташенко заявила НСН, что решилась на полный метр, так как «коротыши» не имеют будущего, их смотрят только на фестивалях.
Заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма «Новогоднее чудо» Оксана Сташенко в пресс-центре НСН рассказала, как решилась на первый полнометражный фильм в роли режиссера.
«Я сняла два короткометражных фильма «Тоша-мамонтоша» и «Вовка», ко мне пришла идея снять третью часть, где соединятся герои, чтобы получился полнометражный фильм. «Коротыши» не имеют будущего, их смотрят на фестивалях. Когда сценарий был написан, я пригласила к себе оператора-постановщика Марию Соловьеву, прочитала ей. Она сказала, что это полный метр, а там всего 52 минуты было. Она сказала, что у меня все получится, что-нибудь придумаю. И так у меня появилась параллельная история, которая привлекла сюда еще необходимого человека – Деда Мороза, который объединил двух героев моих двух фильмов. Так появилась эта история», - рассказала она.
Она призналась, что сразу же писала сценарий под актеров, все они с радостью согласились участвовать в проекте.
«У меня не было никакого страха, у меня такие люди рядом, соратники, которые ко мне относятся с доверием, теплом. Я уже писала под актеров, которых очень хорошо знаю и люблю. Я даже предполагала, с какими интонациями они будут говорить, играть. Когда я отправила Лизе Арзамасовой сценарий, она сказала, что у Ксюши Сташенко хоть снеговиков играть… Это было очень душевно, она пришла новым персонажем к нам в проект. Другие ребята тоже с радостью согласились», - добавила она.
Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Оксана Сташенко, на счету которой 114 ролей в кино, дебютирует в роли режиссера полнометражного фильма «Новогоднее чудо». Все знают её по роли криминалиста Жанетты Петровны в детективном сериале «Возвращение Мухтара», а также по фильмам «Зимний роман», «ДМБ», «Даун Хаус», «Бумер». А недавно Оксана Сташенко стала ещё и режиссёром, сняв две короткометражки — «Тоша-мамонтоша» и «Вовка».
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