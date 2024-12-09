«Никакого страха!»: Оксана Сташенко о своей первой режиссерской работе

Заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма «Новогоднее чудо» Оксана Сташенко в пресс-центре НСН рассказала, как решилась на первый полнометражный фильм в роли режиссера.

«Я сняла два короткометражных фильма «Тоша-мамонтоша» и «Вовка», ко мне пришла идея снять третью часть, где соединятся герои, чтобы получился полнометражный фильм. «Коротыши» не имеют будущего, их смотрят на фестивалях. Когда сценарий был написан, я пригласила к себе оператора-постановщика Марию Соловьеву, прочитала ей. Она сказала, что это полный метр, а там всего 52 минуты было. Она сказала, что у меня все получится, что-нибудь придумаю. И так у меня появилась параллельная история, которая привлекла сюда еще необходимого человека – Деда Мороза, который объединил двух героев моих двух фильмов. Так появилась эта история», - рассказала она.

Она призналась, что сразу же писала сценарий под актеров, все они с радостью согласились участвовать в проекте.

«У меня не было никакого страха, у меня такие люди рядом, соратники, которые ко мне относятся с доверием, теплом. Я уже писала под актеров, которых очень хорошо знаю и люблю. Я даже предполагала, с какими интонациями они будут говорить, играть. Когда я отправила Лизе Арзамасовой сценарий, она сказала, что у Ксюши Сташенко хоть снеговиков играть… Это было очень душевно, она пришла новым персонажем к нам в проект. Другие ребята тоже с радостью согласились», - добавила она.

Российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Оксана Сташенко, на счету которой 114 ролей в кино, дебютирует в роли режиссера полнометражного фильма «Новогоднее чудо». Все знают её по роли криминалиста Жанетты Петровны в детективном сериале «Возвращение Мухтара», а также по фильмам «Зимний роман», «ДМБ», «Даун Хаус», «Бумер». А недавно Оксана Сташенко стала ещё и режиссёром, сняв две короткометражки — «Тоша-мамонтоша» и «Вовка».

