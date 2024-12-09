В кино и «Сапсанах»: Продюсер Сорочкин о судьбе картины «Новогоднее чудо»

Картина «Новогоднее чудо» выйдет не только на больших экранах, но также в онлайне и даже в поездах, заявил генеральный директор «СБ фильм», продюсер фильма Сергей Сорочкин в пресс-центре НСН.

«Этим фильмом мы заканчиваем 2024 год. Мы приняли решение попробовать сделать так, чтобы этот фильм увидеть зрители. Могу сказать, что мы не сразу приняли решение выпускать фильм в большой кинопрокат. Сейчас очень тяжелое время, с той точки зрения, что очень много фильмов выходит. Мы решились, что 19 декабря выходим в кинопрокат. В основном это будут региональные релизы, до основных блокбастеров с миллионными бюджетами. У нас такая новогодняя, семейная комедия. Поэтому мы хотим всем ее показать, с 28 декабря фильм выйдет в онлайне, на всех площадках, не на платной основе. Это будет большущий подарок для всех под Новый год. Мы также сейчас ведем плотные переговоры, чтобы фильм вышел с 1 января в «Сапсанах», чтобы путешественники могли увидеть картину», - рассказал он.

Ранее народный артист России, исполнитель роли деда Юры в фильме «Новогоднее чудо» Юрий Чернов в пресс-центре НСН признался, что и не мечтал получить предложение от Оксаны Сташенко.

