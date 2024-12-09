«Чтобы больше улыбались!»: Виторган о роли Деда Мороза в «Новогоднем чуде»
Эммануил Виторган в эфире НСН признался, что получилось замечательное кино, которое подарит радость зрителям.
В любом дне жизни должно быть больше улыбок и меньше слез, сказал народный артист России, исполнитель роли Деда Мороза в фильме «Новогоднее чудо» Эммануил Виторган в пресс-центре НСН, делясь впечатлениями от съемок.
«Все прошло замечательно. Я благодарен за приглашение, я благодарен всем ребятам, которые были заняты в проекте, делали что-то, чтобы что-то получилось. И это получилось! Это замечательно, потому что дело даже не в празднике. В любом быту, в любом дне нашей жизни хочется, чтобы люди больше улыбались и меньше плакали, особенно сейчас», - отметил он.
Ранее заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма «Новогоднее чудо» Оксана Сташенко в пресс-центре НСН рассказала, как решилась на первый полнометражный фильм в роли режиссера.
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