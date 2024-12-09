«Не обойдемся!»: Оксана Сташенко объяснила популярность сказок в кино

Сказка как жанр не может устареть, так как это особая форма подачи материала и формирования ценностей, заявила заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма «Новогоднее чудо» Оксана Сташенко в пресс-центре НСН.

«Сказка – это такой жанр, когда в понятной форме можно объяснить что-то особенно ребенку. Для ребенка же все волшебно, сказка же про волшебство, а в ней аккуратно вшита мораль, не так навязчиво. Ребенка это формирует, это ориентир на добро, на радость. Дети понимают, что такое дружба, что такое мама, папа, что такое традиционные ценности. Без сказки мы никогда не обойдемся! Я думаю, этот жанр не может устареть», - отметила она.

Ранее народный артист России, исполнитель роли деда Юры в фильме «Новогоднее чудо» Юрий Чернов в пресс-центре НСН признался, что и не мечтал получить предложение от Оксаны Сташенко.

