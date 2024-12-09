«Я такой счастливый!»: Юрий Чернов о съемках фильма «Новогоднее чудо»
Юрий Чернов в эфире НСН признался, что мечтал поработать с Оксаной Сташенко.
Народный артист России, исполнитель роли деда Юры в фильме «Новогоднее чудо» Юрий Чернов в пресс-центре НСН признался, что и не мечтал получить предложение от Оксаны Сташенко.
«Я такой счастливый, я долгое время не попадал в кадр, только в театре работал. Когда я получил приглашение от Оксаны Сташенко, это была для меня большая радость, поработать с ней – это большой подарок. Я сначала играл в короткометражке «Вовка», у меня была роль, которую я обычно не играл ни в театре, ни в кино. Потом поступает предложение о съемках в полнометражной картине! Конечно, я приехал на площадку, потрясающе сыграл, все поняли, какой артист настоящий», - рассказал он, улыбаясь.
Ранее заслуженная артистка России, автор сценария, режиссер, продюсер фильма «Новогоднее чудо» Оксана Сташенко в пресс-центре НСН рассказала, как решилась на первый полнометражный фильм в роли режиссера.
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