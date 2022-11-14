Презентация нового сингла «Чудо» Татьяны Плаксиной Pacha Tati

18.11.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация нового сингла восходящей звезды шоубизнеса Pacha Tati Татьяны Плаксиной, дочери Любови Успенской.

18 ноября состоится презентация нового сингла дочери Любови Успенской «Чудо» Татьяны Плаксиной, известной под псевдонимом Pacha Tati. Pacha Tati — современная исполнительница, музыкант и художница. Ее сценический псевдоним берет свою историю из Южной Америки.

Сингл, написанный восходящей звездой шоубизнеса, появится на онлайн-площадках страны. Повествование ведется от первого лица, и это некий крик души: о борьбе с порочными страстями, о попытке начать жизнь заново, с чистого листа, выбравшись из «мира оков».

В ходе пресс-конференции Pacha Tati ответит на следующие вопросы:

Почему Татьяна Плаксина решила начать карьеру певицы?

Сложно ли сегодня завоевать внимание слушателя/зрителя?

Есть ли желание сделать дуэты с популярными молодежными артистами?

Когда ждать ближайшее сольное выступление?

Какую роль играет продюсер в судьбе музыканта?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



