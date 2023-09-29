Презентация фильма «Неестественный отбор»

2.10.2023 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная выходу в прокат фильма «Неестественный отбор».

5 октября в большой прокат выходит фильм о борьбе с властью и изжившими себя устоями. Картина расскажет историю мужчины, который решил в одиночку бороться с «меценатами — благотворителями», которые от безнаказанности начинают творить беззаконие.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как создавалась картина, какие цели и задачи ставил перед собой режиссер и что в данном фильме почерпнет для себя зритель. О российском кинематографе и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Сергей Иванович Юшкевич – актер;

актер; Ярмак Татьяна Викторовна – режиссёр;

режиссёр; Антоненко Илья Владимирович – актер;

актер; Журавлева Ольга Александровна – продюсер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

