Пресс-конференция Вячеслава Бутусова на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция Вячеслава Бутусова.

Он расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, летом 2017 года музыкант объявил о роспуске группы «Ю-Питер» и собрал новую команду. А этим летом Вячеслав Бутусов был удостоен награды — ему присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации.

Справка:

Вячеслав Бутусов — лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер». Первый коллектив был основан в Свердловске в 1983 году и просуществовал до конца 90-х. В 2000-х была собрана группа «Ю-Питер», которой на смену пришёл новый состав в 2018 году. Вячеслав по образованию архитектор, в этом качестве в юности принимал участие в проектировании станций Свердловского метрополитена. Последний альбом Бутусов выпустил в 2017 году — «Гудбай, Америка!», он посвящён 35-летию группы Nautilus Pompilius. Песни группы были использованы в дилогии Балабанова «Брат» и «Брат-2». Проживает в пригороде Петербурга, Пушкине. Также занимается написанием книг, не забывает и о рисовании — его рисунки часто ложатся в основу видеоряда к выступлениям группы.

