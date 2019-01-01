Пресс-конференция Вадима Самойлова на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «Нашествия» прошла пресс-конференция Вадима Самойлова.

Музыкант поделился впечатлениями от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, в 2018 году Вадим Самойлов дал концерт в честь 30-летия группы «Агата Кристи». Сам коллектив распался в 2010 году, однако песни группы живут, их исполняет Вадим Самойлов сольно. Произведения стали даже предметом спора братьев Самойловых в суде.

Справка:

Вадим Самойлов после распада «Агаты Кристи» в 2010 году занялся сольным творчеством. В настоящее время он выступает с сольными концертами и ведёт активную гастрольную деятельность, а также продолжил проект «Агата Кристи», выпустив к 30-летию группы сингл «Где-то между». Помимо этого артист работал с группой «Пикник» — принимал участие в записи альбома «Тень вампира», работал саундпродюсером с Настей Полевой, Nautilus Pompilius («Титаник»), Чичерина («Сны»). Его музыка звучит в в таких картинах как «Брат-2», «Жмурки», «Кочегар», «Быстрее, чем кролики», «Антикиллер Д.К.» и др.

Напомним, в 2018 году оба брата Самойловы отмечали 30-летие «Агаты Кристи», однако порознь. Глеб Самойлов дал концерт в Москве под названием «Агата Кристи 30. Тёмная сторона», а Вадим выступил с 3-часовой программой «ХХХ». После распада группы братья не общаются и даже судятся друг с другом из-за авторских прав. В ноябре 2018 года Глеб Самойлов впервые озвучил причину распада группы, по его словам, в истории замешана некая девушка, к которой были неравнодушны оба музыканта. Вадим Самойлов позже внёс коррективы в версию брата: по его словам, в любовном треугольнике был третьим некий парень. Однако, интонация, с которой говорил об этом музыкант, даёт шанс поклонникам понять, что это была шутка.





