Пресс-конференция «Ундервуда» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция музыкантов группы «Ундервуд» Владимира Ткаченко и Максима Кучеренко начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыканты поделятся впечатлениями от Главного Приключения Года, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, ранее музыканты рассказали, что записывает новый альбом. С помощью поклонников свою девятую студийную пластинку команда обещает выпустить уже этой осенью. Накануне артисты сообщили поклонникам, что новый альбом будет называться «ДЕТИ ПОРТВЕЙНА».

Справка:

Группа «Ундервуд» была образована в 1995 году в Симферополе. Активную творческую и концертную деятельность музыканты начали после переезда в Москву в 2000 году. Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко не только постоянные фронтмены коллектива, но и давние друзья. Ещё до создания группы они учились вместе в Крымском мединституте. Ткаченко по образованию анестезиолог-реаниматолог, Кучеренко — врач-психиатр.

Сейчас группа работает над записью 9-го студийного альбома, релиз запланирован на осень 2019 года. Музыканты уже представили несколько синглов с будущей пластинки: «Эпоха», «Ракеты на Марс» и последний — «Собаки на заднем дворе». Оба музыканта также публикуют стихи, регулярно выступают диктаторами «Тотального диктанта».

