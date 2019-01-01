Пресс-конференция Светланы Сургановой на поле «Нашествия»

Пресс-конференция солистки группы «Сурганова и оркестр» Светланы Сургановой начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Артистка расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы прессы.

Напомним, в 2019 году коллектив «Сурганова и оркестр» отпразднует на сцене «Нашествия» юбилей — 15 лет. По словам самой певицы, в тур, посвящённый дню рождения, войдут самые лучшие композиции за всю историю группы.

Справка:

Группа «Сурганова и оркестр» возникла в 2003 году после ухода Светланы Сургановой из «Ночных снайперов» (в 2002 году). Сама певица определяет жанр, в котором творит коллектив, как VIP-Punk-Decadence. Последний (инструментальный) альбом группы вышел в феврале 2019 года — «Рингтон сюита». В марте Светлана совместно с лидером группы «Пилот» Ильёй Чёртом сыграла в рок-мюзикле «Мельмот Скиталец» (постановка выйдет на дисках и виниле, дата релиза пока не известна). В творчестве Сургановой много внимания уделено стихам, артистка записывала песни на стихи Бродского, Мандельштама. С 1993 по 2002 год – играла в группе «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной. По образованию Светлана медик — врач-педиатр. Также имеет музыкальное образование по классу скрипки.

