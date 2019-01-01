Пресс-конференция «Пилота» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «Пилот» Ильи Чёрта начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».



Музыкант поделится впечатлениями от Главного Приключения Года, а также ответит на вопросы журналистов.



Напомним, в этом году группа «Пилот» отмечает 15-летие с момента выхода альбома «Рыба, крот и свинья». Ранее Илья Чёрт рассказал, как фанаты буквально заставили коллектив сделать праздничную программу.



Справка:

Группа «Пилот» была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Илья Чёрт — её бессменный лидер. С 2000 года группа выступает на фестивале «Нашествие». Последний альбом коллектив выпустил в 2018 году, им стала пластинка «Пандора». Сейчас музыканты работают над новым альбомом, который, по их словам, обещает стать экспериментальным. Илья Чёрт помимо музыкальной деятельности пишет книги, стихи, а также ведёт лекции о практичности применения духовного знания. С 2003 года продюсирует сборник молодых и малоизвестных рок-музыкантов «Рок из подворотен», также активно поддерживает организацию «Гринпис». В арсенале группы не только традиционные концерты и участие в фестивалях, но и сольные квартирники Ильи Чёрта, выступления в детских домах, госпиталях и даже тюрьмах.

