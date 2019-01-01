пресс-конференции

Пресс-конференция организаторов «НАШЕСТВИЯ-2019»

19 июля 16:00

Организаторы расскажут прессе о новинках на юбилейном фестивале и ответят на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция организаторов фестиваля.

В пресс-конференции участвуют:

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва;

Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев;

Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова;

Медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», вице-президент ММХ Сергей Горбачёв.

Организаторы расскажут о нововведениях Главного Приключения Года и особенностях празднования 20-летия open-air, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, в этом году фестиваль «Нашествие» празднует 20-летний юбилей. В честь праздника дать старт Главному Приключению Года было решено на день раньше официального открытия — 18 июля. Фестиваль продлится традиционно в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля.

ФОТО: Пресс-служба «НАШЕго Радио»
ТЕГИ:Нашествие 2019

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