Пресс-конференция организаторов «НАШЕСТВИЯ-2019»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция организаторов фестиваля.

В пресс-конференции участвуют:

— Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва;

— Продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», заместитель генерального директора ММХ Андрей Матвеев;

— Программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Анастасия Рогожникова;

— Медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2019», вице-президент ММХ Сергей Горбачёв.

Организаторы расскажут о нововведениях Главного Приключения Года и особенностях празднования 20-летия open-air, а также ответят на вопросы журналистов.

Напомним, в этом году фестиваль «Нашествие» празднует 20-летний юбилей. В честь праздника дать старт Главному Приключению Года было решено на день раньше официального открытия — 18 июля. Фестиваль продлится традиционно в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля.

