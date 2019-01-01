Пресс-конференция «НАИВ» на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы «НАИВ» Александра «Чачи» Иванова.

Артист расскажет, как проходили съёмки клипа с группой «Гудтаймс», а также ответит на вопросы журналистов.

Напомним, клип группы «Гудтаймс» с участием «Чачи» Иванова увидел свет в июне этого года. Песня рассказывает о чувствах рок-музыканта за 30, который пытается остаться молодым.

Справка:

Это будет 12-ое выступление команды «НАИВ» на фестивале «НАШЕСТВИЕ», первый раз музыканты сыграли на Главном Приключении Года в 2000 году. Солист группы «НАИВ» — Александр «Чача» Иванов. В этом году музыкант записал композицию «Пора смириться» с группой «Гудтаймс» и снял совместный клип.

Кроме того, исполняющая виолончельные кавер-версии песен русского рока группа Vespercellos сняла клип на свою новую работу. На этот раз группа переработала один из последних хитов панк-коллектива НАИВа «Я — панк-рокер и алкоголик». Эта песня вошла в альбом «Make Naive Great Again». В клипе вместе с участницами Vespercellos снялся и лидер НАИВа Александр «Чача» Иванов.

В минувшем году «НАИВ» выпустил десятый (и, может статься, последний) полнометражный альбом «Make Naïve Great Again», сборник-«двойник» лучших хитов и отмечал 30-летие, но празднование юбилея продолжается до сих пор.

В 2015 году Александр приехал на поле «НАШЕСТВИЯ» вместе с семьей. Александр вместе с дочерью Авророй в эфире «НАШЕГО радио» исполнил песню «Цыпленок жареный», заявив, что это их семейная песня.

