Пресс-конференция Найка Борзова на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция Найка Борзова начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В 2019 году у Найка Борзова запланирован выход нового альбома, который будет называться «TBA». Ранее он рассказал, что перед релизом альбома, сначала выпустит несколько синглов.

В ходе пресс-конференции, музыкант расскажет подробнее о своих творческих планах, а также ответит на вопросы журналистов.

Справка:

Творчество Найка Борзова — одна из самых ярких страниц в истории развития независимого музыкального пространства. Широкую известность ему принесла сольная карьера, которую он начал в 1992 году и подкрепилась она в 1996, когда он в одиночку записал альбом группы «Инфекция», которую сам же и создал за 10 лет до этого. В состав треков этого альбома вошла песня «Лошадка», любимая фанатами до сих пор.

Найк Борзов выступает на фестивале «НАШЕСТВИЕ» с 2000 года.



