Пресс-конференция Lumen на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы Lumen Рустема «Тэма» Булатова.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы прессы.

Напомним, что на «Нашествии»-2019 Lumen сыграет на бис программу своего юбилейного тура, который посвящен 20-летию коллектива.

Справка:

Группа Lumen появилась на свет в 1998 году в Уфе. Впервые на Главную сцену «Нашествия» музыканты вышли в 2004 году, хотя за год до этого приняли участие в фестивале в студии «Нашего Радио» — тогда из-за трагических событий на «Крыльях» open-air оказался невозможен, и организаторы перенесли его в эфирный формат. В 2019 году Тэм Булатов завоевал номинацию «Солист» на «Чартовой дюжине». Там же был представлен сингл «Культ пустоты», позже группа презентовала поклонникам ещё один трек «Тем, кто топчет землю». Вторая композиция в мае заняла первую строку хит-парада «Чартовой дюжины». В этом же году группа продолжает праздновать 20-летие. К сегодняшнему дню музыканты записали 9 студийных альбомов, последний, мини-альбом «Культ пустоты» вышел весной этого года. В июне солист группы Lumen Тэм Булатов рассказал, как записал трек «В бой» с Юрием Шевчуком.



