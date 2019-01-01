Пресс-конференция «Гудтаймс» на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция группы «Гудтаймс».

Музыканты поделятся впечатлениями от Главного Приключения Года и ответят на вопросы прессы.

Напомним, что в июне этого года группа выпустила совместный трек с лидером группы «НАИВ» Александром «Чачей» Ивановым — «Пора смириться», в котором «похоронила» артиста. Песня вошла в последний альбом «Гудтаймс» — «НАТЕ, КУШАЙТЕ. Часть 1.».

Справка:

Группа «Гудтаймс» появилась в 2008 году в Костроме. Коллектив играет смесь гаражного рока, скейт-панка, ска, фанка. Сам лидер команды Артём Шаров описывает стиль игры как «Взрывной коктейль эмоций, настоящий адский цирк и балаган». В 2015 году музыканты прошли отбор проекта «НАШЕго Радио» «Наше 2.0» и впервые выступили на «Нашествии». В июне группа презентовала клип на песню с последнего альбома «Нате, кушайте. Часть 1» — «Пора смириться», записанный вместе с Александром «Чачей» Ивановым. В данный момент группа путешествует с туром «Тур для румяных шкур».

