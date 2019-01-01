Пресс-конференция группы «Tequilajazzz» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция группы «Tequilajazzz» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Недавно лидер группы «Tequilajazzz» — Евгений Фёдоров, объявил себя сессионным бас-гитаристом «Аквариума», выложив в свой Instagram совместное фото с Борисом Гребенщиковым.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Группа «Tequilajazzz» была создана в 1993 году в Санкт-Петербурге.

Впервые коллектив выступил на фестивале «Нашествие» в 2000 году.

В 2010 группа объявила о собственном распаде, но в 2012, 2013 и 2015 годах собиралась снова для отдельных выступлений. Последний раз коллектив объединялся в 2018, чтобы выступить с юбилейным 25-летним туром и записать новый акустический альбом, который вышел под названием «НЕБЫЛО».



