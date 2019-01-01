Пресс-конференция групп «СЛОТ» и 7000$ на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция групп «Слот» и 7000$ начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыканты расскажут о том, как прошли концерты, посвященные 20-летию группы 7000$, как продвигается работа над альбомом THE BEST, и ответят на другие вопросы журналистов. «НАШЕСТВИЕ-2019» стало для группы уникальным, поскольку весь сет с коллективом в качестве вокалистки отработала вокалистка «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович. Добавим, в этом году вокалист группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов отметил свой 50-летний юбилей. Ранее он поделился с НСН, отметив, что главное обязательство, которое возвращает его из года в год на фестиваль – это приятные встречи с друзьями и коллегами.

Справка:

Группа «Слот» была организована 2 февраля 2002 года в Москве.

С момента образования группа выпустила 8 студийных альбомов, 2 альбома ремиксов, 2 мини-альбома, 2 концертных DVD, записала 20 синглов и несколько саундтреков.

«Слот» известны своими продолжительными турне по России и ближнему зарубежью, которые иногда длятся более года, а также кавер-концертами, состоящими из хитов зарубежной и отечественной музыки. Яркой отличительной особенностью группы является наличие сразу двух вокалистов, роли которых в вокале каждой песни распределены поровну: Дария «Нуки» Ставрович и Игорь «Кэш» Лобанов.

На фестивале «НАШЕСТВИЕ» группа выступает с 2008 года.

Справка:

В прошлом месяце, 12 июня, группе 7000$ исполнилось 20 лет. По случаю солидной даты группа дала серию масштабных концертов, наиболее яркими из которых поклонники группы назвали выступления в Москве и Петербурге.

Кроме того, сейчас команда работает над альбомом THE BEST. По словам музыкантов, выпустить его планируется до конца года. В поддержку альбома запущен краудфандинговый проект. В числе лотов – шарж от участников группы, раритет от команды и даже непосредственное участие в записи пластинки.

В процессе работы над релизом группа будет вести студийный блог, а также выпустит серию интервью как с музыкантами, так и специальными гостями. Песни, которые войдут в пластинку, были выбраны с учетом голосования, проведенного в официальных соцсетях команды.

Буквально недавно команда пережила важный, можно сказать, непростой этап: коллектив покинул вокалист Роман Докукин. По словам представителей команды, Роману оказалось сложно совмещать работу, семью и сложный гастрольный график.

На «НАШЕСТВИИ-2019» группа решилась на небывалый эксперимент: весь сет с командой в качестве вокалистки отработала певица Дария «Нуки» Ставрович. Ранее команда записала с Нуки песню «Потерянный рай», теперь же сотрудничество вышло на новый уровень.

И еще о творческих экспериментах: в апреле этого года участники группы 7000$ Иван Игнатов и Юрий Баланов приняли участие в джем-трибьюте «Taste My Limp Bizkit».



