Пресс-конференция группы «План Ломоносова» на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы «План Ломоносова» Александра Ильина.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, что в марте этого года группа выпустила клип на песню «Мосты».

Справка:

Группа «План Ломоносова» образовалась в 2010 году актёром Александром Ильиным Мл. и музыкантами Денисом Хромых и Андреем Шморгун. К настоящему моменту в арсенале группы четыре студийных альбома и пластинка с поэмой Владимира Маяковского «Облако в штанах». Стиль коллектива — сатирический панк-рок с элементами альтернативных риффов и металлических узоров. Впервые музыканты выступили на «Нашествии» на сцене «Наше 2.0» в 2017 году. В 2019 году группа впервые выступит на Главной сцене фестиваля.



