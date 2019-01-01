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Пресс-конференция группы «План Ломоносова» на поле «Нашествия»

21 июля 19:00

Александр Ильин ответит на вопросы журналистов.

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы «План Ломоносова» Александра Ильина.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, что в марте этого года группа выпустила клип на песню «Мосты».

Справка:

Группа «План Ломоносова» образовалась в 2010 году актёром Александром Ильиным Мл. и музыкантами Денисом Хромых и Андреем Шморгун. К настоящему моменту в арсенале группы четыре студийных альбома и пластинка с поэмой Владимира Маяковского «Облако в штанах». Стиль коллектива — сатирический панк-рок с элементами альтернативных риффов и металлических узоров. Впервые музыканты выступили на «Нашествии» на сцене «Наше 2.0» в 2017 году. В 2019 году группа впервые выступит на Главной сцене фестиваля.


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ТЕГИ:Нашествие 2019План Ломоносова

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