Пресс-конференция группы «Мураками» на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «Мураками» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Не так давно, вокалистка группы «Мураками» Диляра Вагапова в гостях у утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕМ Радио» рассказала о новом альбоме, выпущенном коллективом в 2019 году – «без.даты», а также о съёмках клипа на песню «Наутек».

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Группа «Мураками» была образована в ноябре 2004 года в Казани.

С 2010 их песни попадают в эфир «НАШЕго Радио», а с 2011 и сам коллектив становится постоянным участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ».

В ноябре группе «Мураками» исполняется 15 лет. За это время музыканты выпустили восемь студийных альбомов и двенадцать клипов.



