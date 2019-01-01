Пресс-конференция группы «Мумий Тролль» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант расскажет о том, как шла подготовка к Главному Приключению Года, и ответит на вопросы журналистов.

В этом году на Главную сцену фестиваля вместе с группой «Мумий Тролль» выйдут два победителя конкурса «Голос Согласия». Победителей выбирали интернет-пользователи, ставя лайки участникам конкурса, и лично Илья Лагутенко.

Справка:

Группа «Мумий Тролль» впервые выступила на «НАШЕСТВИИ» в 2002 году (тогда фестиваль проходил в Раменском). Илья Лагутенко предстал в образе безумного парикмахера Суини Тодда.

В конце июня группа «Мумий Тролль» выпустила сингл «Лето без интернета». История этого сингла очень интересная: сейчас команда работает над новым альбомом и в процессе работы над материалом музыканты решили, что релиз именно этого трека было бы неправильно откладывать в долгий ящик и выпустили его синглом, чтобы название в полной мере соответствовало времени релиза.

В прошлом месяце группа объявила конкурс, участие в котором мог принять любой желающий. Для этого нужно было записать кавер на одну из песен коллектива и выложить в интернет. Там было объявлено голосование. Из 10 артистов, набравших больше всего зрительских голосов, Илья Лагутенко выбрал двоих, которые выйдут с ним на Главную сцену «НАШЕСТВИЯ».

Напомним, в октябре команда «Мумий Тролль» отправится в большое североамериканское турне, в рамках которого сыграет более 10 концертов в Америке и Канаде.

Кстати, 20 ноября 2018 года группа «Мумий Тролль» выпустила в свет Вахтенный Журнал. Вахтенный Журнал – это новая книга Мумий Тролль в формате фанбука. Это сборник интересных историй, происходивших с поклонниками группы и связанных с творчеством «Мумий Тролль». Вахтенный Журнал издан при помощи народного финансирования при поддержке платформы Planeta.ru, и первыми книгу получат спонсоры проекта.

Кроме того, в 2018 году группа «Мумий Тролль» выпустила альбом ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД, в который вошла песня «Жимолость», сразу полюбившаяся поклонникам. В этом году Мумий Тролль представил сборник ремиксов на эту песню. В него вошли шесть треков от электронных продюсеров из разных стран и городов — от Владивостока и Санкт-Петербурга до Греции, США и Бельгии.

