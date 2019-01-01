Пресс-конференция группы MORDOR на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «MORDOR» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В этом году группа «MORDOR» снова подготовила потрясающее пиротехническое шоу к своему выступлению на фестивале «НАШЕСТВИЕ». Ранее лидер группы Михаил Рябов в гостях у программы «За сценой» на «НАШЕМ радио» рассказал об участии коллектива в благотворительных аукционах.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Группа «MORDOR» была организована в 2007 году известными музыкантами, предпочитавшими скрывать свои имена под фэнтезийными псевдонимами, а лица под слоем грима. В состав группы входят: Оркус (вокал, клавишные), Вольфган (гитара, клавишные), Омбре Пахаро (бас) и Филарх (барабаны).

За время существования на счету группы накопилось четыре альбома, два DVD, клипы и каверы.

Впервые коллектив выступил на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в 2009 году и с тех пор посетил Главное Приключение Года уже в девятый раз.

