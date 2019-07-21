Пресс-конференция группы «Калинов мост» на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «Калинов мост» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Напомним, недавно лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин сообщил, что работает над новым сольным альбомом, средства на который собирает с помощью краудфандинговой платформы. Альбом будет состоять из 12 песен, а в сумме музыканту потребуется 500 тысяч рублей.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Группа «Калинов мост» была основана Дмитрием Ревякиным в 1986 году в Новосибирске.

Творчество группы отличается сочетанием рок-музыки с влиянием русских народных песен и славянской мифологии, а с 2000 года – когда Ревякин обратился к христианству, приобрело ещё и христианские мотивы.

За время существования коллектива музыканты выпустили 17 студийных альбомов. А на фестивале «НАШЕСТВИЕ» группа «Калинов мост» выступает с 2006 года.



