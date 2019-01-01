Пресс-конференция группы «Горшенёв» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «Горшенёв» Алексея Горшенёва начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Артист расскажет о том, как музыканты готовились к выступлению на Главном Приключении Года, и ответит на вопросы журналистов.

В прошлом году на «НАШЕСТВИИ» состоялось последнее выступление группы «Кукрыниксы», после чего Алексей Горшенёв приступил к работе над своим новым проектом. В этом году группа «Гошенёв» дебютирует на «НАШЕСТВИИ». Команда уже выпустила несколько треков и сняла клип. В планах группы – макси-сингл.

Справка:

В прошлом году на «НАШЕСТВИИ» дал последний концерт проект Алексея Горшенёва «КУКРЫНИКСЫ». Уже в январе в эфире «НАШЕго Радио» появилась первая песня новой команды — «Имена». В марте появляется ещё одна песня — «Царь зверей». Два месяца спустя именно на этот трек был снят первый клип группы.

Первый большой концерт группы «Горшенёв» состоялся 14 апреля в Москве. Нынешнее выступление на «НАШЕСТВИИ» — дебют коллектива на Главном Приключении Года.

Сейчас в планах команды — макси-сингл. По словам солиста коллектива Алексея Горшенёва, макси-сингл планируется выпустить к большому московскому концерту группы, который состоится 25 октября. Артист также уточнил, что у команды нет задачи сделать этот макси-сингл максимально быстро. Сейчас музыканты много экспериментируют, добиваясь максимально интересного звучания треков.

7 августа, в день рождения брата Алексея Горшёнева Михаила команда «Гршенёв» готовит большой концерт памяти легендарного артиста. В программе песни из зонг-оперы «Тодд», в которой Михаил исполнял главную роль, а также групп «Король и Шут» и «Кукрыниксы».

В 2017 году Алексей Горшенев получил новый, необычный для себя опыт: принял участие в озвучке мультфильма «Маленький вампир». Он озвучил отца главного персонажа.



