Пресс-конференция группы «Бригадный подряд» на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «Бригадный подряд» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В 2019 году, сразу после публикации своего нового альбома «Плоская Земля» группа «Бригадный подряд» начала большой тур с презентацией песен альбома. Уже в следующем году группе исполняется 35 лет.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Группа «Бригадный подряд» была создана в 1985 году в Санкт-Петербурге. Самым старым её участником является Александр Лукьянов, который играет в коллективе с 1986 года.

На фестивале «НАШЕСТВИЕ» группа впервые выступила в 2001 году и с тех пор побывала на фестивале 11 раз.

За всё время существования коллектива было выпущено 23 студийных альбома, 8 синглов и 4 сборника.



