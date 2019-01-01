Пресс-конференция группы «Браво» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция фронтмена группы «Браво» Евгения Хавтана начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Артист расскажет, как прошла премьера фильма «БравоStory» и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, ранее лидер группы «Браво» запустил новый сольный проект, в рамках которого исполняет песни на русском и испанском языках.

Справка:

В этом году на фестивале Beat Film Festival состоялась премьера документального фильма «БравоStory». Это первый полнометражный фильм о группе «Браво», снятый к ее 35-летию. Солистами этого коллектива были певцы от Агузаровой до Ленца, но неизменным её фронтменом остается гитарист Евгений Хавтан.

14 августа группа впервые в Санкт-Петербурге сыграет акустический концерт. Откроет концерт показ фильма «БравоStory».

В прошлом году Евгений Хавтан представил свой новый проект под названием Los Havtanos. Вместе с кубинскими музыкантами лидер группы «Браво» играет абсолютно новые песни на русском и испанском языках в стиле «латино».

Кроме того, в прошлом году команда «Браво выпустила пластинку «Unrealised». Релиз приурочен к 35-летию коллектива и включает песни на стихи Андрея Макаревича, Майка Науменко, Льва Гурова и Вадима Степанцова.





