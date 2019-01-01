Пресс-конференция группы Amatory на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «Amatory» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В этом году коллектив группы «Amatory» опубликовал два новых сингла «Космокамикадзе» и «Нож». Кроме того, музыканты также готовятся представить свой новый альбом.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Первый состав группы «Amatory» был сформирован в 2001 году в Санкт-Петербурге. На счету коллектива шесть полноформатных альбомов, DVD и несколько синглов.

Группа дважды становилась лауреатом премии RAMP, а в 2009 году получила премию «Выбор Интернета» от «НАШЕго Радио».

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» группа впервые посетила в 2005 году и с тех пор посещает Главное Приключение Года уже в седьмой раз.

