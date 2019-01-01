Пресс-конференция группы «Альянс» на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «Альянс» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В апреле этого года группа «Альянс» выпустила первый за 25 лет альбом и, как заявил клавишник группы Олег Парастаев, написавший известный хит «На заре», всё вышло «спонтанно и внепланово». Позже коллектив выпустил ещё один новый трек — «Космические сны».

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Группа «Альянс» была образована в 1981 году в Москве. Особую популярность группе дал хит «На заре», который покорил фанатов не только в России, но и за рубежом. В этом году коллектив впервые посетил фестиваль «НАШЕСТВИЕ».



