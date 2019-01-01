Пресс-конференция группы «7Б» на поле «НАШЕСТВИЯ»

Пресс-конференция группы «7Б» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Напомним, что недавно лидер группы «7Б» Иван Демьян обещал удивить своих фанатов на «НАШЕСТВИИ», а также высказывал свою уверенность в том, что на фестивале всё будет хорошо.

В ходе пресс-конференции, музыканты расскажут подробнее о своих творческих планах, а также ответят на вопросы СМИ.

Справка:

Официальным днём рождения группы «7Б» принято считать 8 марта 2001 года. Именно в этом году вышел первый дебютный альбом «Молодые ветра», который попав ротацию на «Наше Радио», уже через неделю пробился в верхние строчки чартов.

В 2017 году несменный лидер коллектива Иван Демьян отметил 20-летие творческой деятельности, а в 2019 группа выпустила новый альбом «Атмосфера».

На фестивале «НАШЕСТВИЕ» группа «7Б» выступает стабильно с 2001 года.



