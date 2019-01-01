Пресс-конференция Гарика Сукачёва на поле «Нашествия»

Пресс-конференция Гарика Сукачёва начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

В этом году, с выступления на фестивале «НАШЕСТВИЕ» начнётся большой юбилейный тур Гарика Сукачёва «GO!», приуроченный к 60-летию артиста. К работе над шоу был приглашён художник-постановщик, который делал шоу «59:59».

В ходе пресс-конференции, музыкант расскажет подробнее о своих творческих планах, а также ответит на вопросы журналистов.

Справка:

Гарик Сукачёв выступает на фестивале «НАШЕСТВИЕ» с 2000 года. За свою карьеру он успел возглавить не один музыкальный коллектив – «Закат Солнца вручную», «Постскриптум», «Бригада С» и «Неприкасаемые». Помимо музыкальных достижений, за Гариком Сукачёвым числятся более 20 актёрских работ в кино, а также сценарные работы. Кроме того, его сын — Александр Королёв, снимает сейчас короткометражный научно-фантастический фильм «Курчатов», соавтором сценария в котором также является Гарик Сукачёв, а на фестивале «НАШЕСТВИЕ» в Лектории будет представлен его собственный фильм «То, что во мне».







