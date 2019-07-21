Пресс-конференция F.P.G. на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группа F.P.G. Антона «Пуха» Павлова начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыкант расскажет о том, кто помогает группе выбрать песни для их концертов и фестивалей, и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, в этом году клип F.P.G. на песню «Племя» стал финалистом премии Los Angeles Music Video Awards.

Справка:

Группа F.P.G. впервые начала появляться на музыкальных фестивалях в 1997-1998 годах. Тогда это были мероприятия, которые проходили в Нижнем Новгороде (родине фронтмена группы Антона «Пуха» Павлова) и городах Нижегородской области.

С 2005 года F.P.G. является участником фестиваля «НАШЕСТВИЕ». Фишкой группы является концертная программа «Punk-Jazz». В 2008 году команда выпустила одноименный альбом и вот уже больше 10 лет регулярно играет концерты «Punk-Jazz» с большим успехом.

В 2010 году группа записала кавер на песню Виктора Цоя «Легенда» в рок-аранжировке. Трек вошел в альбом «Стихия». В том же году F.P.G. записывают свою версию другой песни группы «Кино» — «Ночь». Трек попадает в хит-парад «НАШЕГО радио» «Чартова дюжина». В этом году клип F.P.G. на песню «Племя» стал финалистом премии Los Angeles Music Video Awards.

Музыканты активно общаются с поклонниками в соцсетях: публикуют стихи своих слушателей и даже устраивают голосования, предлагая аудитории решить, например, участвовать группе в том или ином фестивале, или нет, или выбрать песни для трек-листа своих выступлений.

