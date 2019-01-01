Пресс-конференция Дианы Арбениной на поле «Нашествия»

Пресс-конференция лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной прошла в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Артистка расскажет о самых ярких моментах Главного Приключения Года на её взгляд и также ответит на вопросы журналистов.

8 июля, в свой День Рождения, Диана Арбенина презентовала новый альбом «Невыносимая легкость бытия». Как отметила сама артистка, эта пластинка – итог двух юбилейных лет, прошедших под знаком 25-летия группы «Ночные снайперы».

Справка:

За 20-летнюю историю «Нашествия» группа неоднократно принимала участие в фестивале. В 2016 году Диана Арбенина вышла на главную сцену «НАШЕСТВИЯ» в свой день рождения, 8 июля, вместе с сыном Артёмом. Вместе они исполнили одну из песен Арбениной. А поклонники артистки устроили флешмоб, в ходе которого Диану Сергеевну с Днем Рождения одновременно поздравили около 100 тысяч человек.

В этом году в свой День Рождения Диана Арбенина презентовала новый альбом «Невыносимая легкость бытия». Пластинка стала своеобразным итогом двух юбилейных лет, посвященных 25-летию коллектива. В альбом вошли хиты последних лет и абсолютно новый музыкальный материал

Напомним, в этом году Диана Арбенина и «Ночные Снайперы» побывали в уникальном десятидневном туре по Австралии и Новой Зеландии. Насыщенная программа включила в себя экскурсии, а также концерты группы и автопати в трёх городах: Окленде, Мельбурне и Сиднее.

Кстати, 4 февраля двойняшкам Дианы Арбениной Артёму и Марте исполнилось девять лет. Солистка «Ночных снайперов» в своих детях души не чает, постоянно повторяя, что их появление полностью изменило её жизнь. В 2018 году за столь трепетное отношение к сыну и дочке рок-звезде даже вручили титул Mama Award.

