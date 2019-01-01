Пресс-конференция «ЧиЖ & Co» на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы «ЧиЖ & Co» Сергея Чигракова.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года и ответит на вопросы журналистов.

Напомним, в феврале этого года Сергей Чиграков стал победителем премии «Чартова дюжина» в номинации «Дуэт». Он получил награду совместно с Михаилом Башаковым за песню «Твоя очередь быть знаменитым».

Справка:

Группа «ЧиЖ & Co» была создана в начале 1990-х годов. Её создатель и лидер Сергей Чиграков — родом из Дзержинска, где прожил 28 лет. Постоянный состав группа обрела уже в Санкт-Петербурге, до её создания Чиграков играл в группе «Разные люди» в Харькове. Краткое описание биографии на официальном сайте выглядит так: «Родился. Пошел. Запел. Учился. Поступил. Закончил. Поступил и закончил. Служил. Работал. Состоял. Женат. Имеет. Нет. Нет. Да. Русский. Играет и поет». В общении с прессой любит говорить о чём угодно, кроме музыки. При этом известно, что с юности любит The Beatles. На сольных концертах без ансамбля бывает общителен с залом — даже отвечает на многочисленные вопросы в записочках.

