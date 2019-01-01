Пресс-конференция Бориса Гребенщикова на поле «Нашествия»

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» начинается пресс-конференция лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова.

Музыкант расскажет о впечатлениях от Главного Приключения Года, а также ответит на вопросы журналистов.

Напомним, клип Бориса Гребенщикова на песню «Баста Раста», выпущенный в мае этого года набрал около полумиллиона просмотров. Он стал ярким высказыванием артиста на тему социально-политической жизни страны.

Справка:

Группа «Аквариум» появилась в Ленинграде в 1972 году. Является ярчайшим представителем Ленинградского рок-клуба. Бессменный лидер — Борис Борисович Гребенщиков. Последний раз был на «Нашествии» в 2014 году. Последний альбом «Время N» выпущен в 2018 году. В мае 2019-го выпустил клип на сингл «Баста Раста», который вызвал большой резонанс из-за жёсткой позиции автора по социально-политическим вопросам жизни страны. В июне 2019 БГ записал видеообращение в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова с требованием освободить его. В советские годы был полуподпольным музыкантом, издавал самиздатовский журнал. Общался и сотрудничал с Виктором Цоем, Майком Науменко. В 1986 году творчество группы впервые вышло на Западе на пластинке Red Wave (совместно с ещё тремя советскими рок-группами — «Кино», «Алиса» и «Странные игры»), помогла выпустить альбом, приведший к либерализации в советской культуре, американская подруга БГ Джоанна Стингрей. В 2019 году она презентовала книгу воспоминаний о том времени «Джоанна в Стране Чудес», в которой львиная доля текста посвящена Гребенщикову.

