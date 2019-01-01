Пресс-конференция «Би-2» на поле «Нашествия»

Пресс-конференция участников группы «Би-2» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыканты расскажут о том, как прошел тур «Горизонт событий», который официально завершится на Главном Приключении Года, о новом туре NewBest, подготовка к которому идёт полным ходом, и ответят на вопросы журналистов.

Говоря о команде «Би-2», нельзя не вспомнить о сайд-проекте артистов этой группы, получившем название «Куртки Кобейна». В его рамках музыканты уже записали необычные дуэты с Монеточкой, Борисом Гребенщиковым, Дианой Арбениной и другими коллегами по сцене и сняли для этих треков яркие необычные видео.

Справка:

Группа «БИ-2» завершает стартовавший осенью 2017 года масштабный тур «Горизонт событий», в ходе которого музыканты выступили почти в 100 городах. Финальный концерт состоится на фестивале «НАШЕСТВИЕ».

Как уточнили участники группы, для этого тура были разработаны оригинальные творческие решения: новое световое шоу и эксклюзивный видеоряд, который транслируется на уникальном поворотном экране, спроектированном и созданном специально для «Горизонта событий».

Также в пятницу ночью в кинотеатре шатра «Лекторий» гости фестиваля смогут увидеть документальный фильм «Горизонт событий. Documentary» о том, как наша команда создавала это шоу, и как записывался альбом.

Стоит отметить, что команда регулярно радует своих поклонников яркими и необычными клипами. Один из последних — клип на песню «Философский камень», в съёмках которого принимали участие Сергей Бурунов и Татьяна Догилева.

Сейчас группа готовится к новому туру NewBest. Он начнется уже этой осенью с концерта в Москве.

В прошлом году участники группы «Би-2» запустили свой новый музыкальный проект, получивший название «Куртки Кобейна». В рамках этого проекта артисты записывают необычные для себя дуэты. Уже записаны треки с Монеточкой, Борисом Гребенщиковым, Дианой Арбениной и другими коллегами по сцене.

