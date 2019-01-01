Пресс-конференция артистов проекта «НАШЕ ТВ»

Пресс-конференция финалистов ежегодного конкурса для молодых музыкантов, организованного телеканалом «НАШЕ ТВ» в рамках проекта «НАШЕ ТВ LIVE» начинается в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

Музыканты расскажут о том, как проходили жесткий отбор, отыграли живой сет в эфире канла «НАШЕ ТВ» и поделятся впечатлениями от выступления на сцене «НАШЕ 2.0» фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019».

В музыкальном конкурсе, организованном в рамках проекта «НАШЕ ТВ LIVE» могли принять команды, исполняющие музыку в различных рок-жанрах. Первый этап проводился оффлайн, затем кандидаты, прошедшие отбор, были приглашены в студию канала «НАШЕ ТВ», где отыграли полноценные сеты, а лучшие из лучших приехали в Большое Завидово.

Справка:

В рамках проекта «НАШЕ ТВ LIVE» телеканал «НАШЕ ТВ» снова запустил ежегодный конкурс для молодых музыкантов. Принять участие в нем могли принять группы, поющие на любом языке и играющие в различных современных жанрах рок-музыки. Самые талантливые и обаятельные артисты приехали на фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2019», чтобы сыграть на сцене «НАШЕ 2.0».

Все участники, подавшие заявки и прошедшие оффлайн отбор, были приглашены в студию канала «НАШЕ ТВ». Здесь каждая команда не просто сыграла свой сет, но и ответили на каверзные вопросы ведущей проекта Дарьи Блохиной. По итогам эфиров были выбраны лучшие из лучших. Именно они сегодня приехали в Большое Завидово.





